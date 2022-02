This War of Mine e 11 bit studios a sostegno delle vittime della Guerra in Ucraina

Come tutti sappiamo dai fatti di cronaca, la Russia ha attaccato l’Ucraina e sono già molte le persone rimaste ferite, senza più una casa e addirittura vittime di questa guerra assurda e insensata. Lo studio di sviluppo 11 bit studios ha lanciato un’iniziativa che durerà per tutto per i prossimi sette giorni. Durante questo periodo i ricavi degli acquisti ottenuti dal loro titolo This War of Mine e di tutti i loro DLC saranno utilizzati per supportare la Croce Rossa ucraina a sostegno delle vittime di guerra. Di seguito riportiamo il comunicato di 11 bit studios:

Le forze militari russe hanno attaccato il paese libero dell’Ucraina, i nostri vicini. In qualità di studio di giochi polacco e creatori del gioco contro la guerra riconosciuto a livello mondiale, This War of Mine, che parla direttamente della sofferenza e della miseria dei civili colpiti dalla guerra, vorremmo annunciare la nostra dichiarazione sociale: resistere all’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia, solo le parole sarebbero vuote senza un atto significativo, e il tempismo è cruciale, quindi l’atto è il seguente: per i prossimi sette giorni, tutti i profitti di This War of Mine, tutti i suoi DLC, su tutti i negozi e su tutte le piattaforme andranno ad un fondo speciale. Tra una settimana, questo denaro sarà donato alla Croce Rossa ucraina per sostenere direttamente le vittime della guerra in Ucraina.

Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina di Steam:

In This War Of Mine non giocate nel ruolo di un soldato d’élite, ma piuttosto in quello di un gruppo di civili che cerca di sopravvivere in una città sotto assedio, lottando con la carenza di cibo e medicine e costantemente in pericolo a causa di cecchini e rovistatori ostili. Il gioco propone un’esperienza sulla vita in tempo di guerra vista da una prospettiva completamente diversa.