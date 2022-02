Valve: Steam Deck è arrivato

La prima incursione di Valve nei giochi portatili, Steam Deck, è proprio dietro l’angolo, poiché la società consegnerà il primo lotto del dispositivo agli utenti il ​​25 febbraio.

Per garantire che gli utenti di Steam siano aggiornati e preparati a testare la propria libreria sulla nuova console, la casa sviluppatrice ha rilasciato un nuovo sito Web che informa della compatibilità dei giochi nella propria libreria Steam con Steam Deck. Il sito Web di compatibilità di Steam Deck richiede agli utenti della piattaforma di fare l’accesso, mostrando poi quali giochi sono verificati dalla suddetta piattaforma per esaurirsi senza sforzo in Steam Deck. Inoltre, dividerà anche i giochi in categorie che mostrano quali sono giocabili sulla console, grazie a Proton, che sono giocabili ma non completamente ottimizzati, che al momento non sono supportati ed ancora non testati.

I giocatori possono anche fare clic su un gioco per vedere una ripartizione dettagliata di come funzionerà sulla console di Valve. Secondo la casa sviluppatrice, un gioco verrà verificato solo quando avrà tutte le funzioni del controller con icone appropriate del dispositivo, supportando la risoluzione nativa di Steam Deck. Deve anche essere senza soluzione di continuità con una navigazione più semplice e, naturalmente, con il supporto per Proton, che non sarà il caso di tutti i giochi.