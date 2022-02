Scramble 500, destinazione Amiga!

Scramble 500 è un nuovo fantastico port del grande classico Arcade in arrivo per l’inossidabile Commodore Amiga 500, come si può intuire dal titolo del gioco. Si tratta di una conversione realizzata davvero bene, attualmente in fase di sviluppo da parte del team indipendente JOTD, che ha appena rilasciato sul proprio canale ufficiale un nuovo video del working title. Il gioco appare fluido e decisamente fedele all’originale, e, se ve lo state chiedendo, si, bisogna ancora sparare alle taniche di carburante con scritto FUEL per acquisire nuova benzina per il nostro veicolo spaziale, esattamente come succedeva negli anni ottanta, una delle caratteristiche più iconiche del titolo originale, assieme ai suoi percorsi a volte claustrofobici altre troppo spigolosi, al punto da far esplodere troppo spesso l’astronave contro di essi. Ma del resto è l’impostazione arcade stessa a volere così, più spesso si muore più spesso si inserisce una nuova monetina per giocare. L’emozionante video ci mostra i primi tre livelli di Scramble 500, e non vediamo l’ora di poterlo giocare sui nostri fidi Commodore Amiga 500 dell’epoca, o magari anche, tramite importazione della ROM, sul moderno The A500 Mini, sistema moderno che trovate in questa pagina.

L’originale Scramble, lo ricordiamo, è uno dei più grandi successi in sala giochi dello sviluppatore giapponese Konami, che ha lanciato il titolo in Giappone nel lontano 1981, con un cabinato basato su CPU Zilog Z80 che ha avuto un ottimo successo nel mondo arcade. In patria il gioco viene inizialmente distribuito da Leijac, e per il territorio statunitense ne acquisisce quasi subito i diritti Stern. Curiosamente Scramble viene convertito ufficialmente soltanto per MB Vectrex, poiché Milton Bradley desidera i diritti in esclusiva per Home Console, e per l’Home Computer ad otto bit Tomy Tutor, prodotto da Matsushita per il gruppo Takara Tomy. I port, incredibilmente celebri, per Commodore VIC-20 e Commodore 64, grazie ai quali il titolo ha conosciuto la fama maggiore, sono infatti realizzati nei primi anni ottanta senza licenza alcuna. Il gioco è però spesso stato riproposto da Konami per i sistemi moderni, sia all’interno di compilation che in edizione digitale. Il nuovo port Scramble 500 va quindi a colmare un importante lacuna videoludica, riproponendo su Amiga 500 l’immortale titolo.