Elden Ring: record di giocatori su Steam

Il clamore e l’attesa per Elden Ring sono a un livello elevato da molto tempo e ora che il gioco di ruolo d’azione open world di FromSoftware è finalmente uscito, non sorprende che i giocatori si sono già avventurati nel nuovo open world di FromSoftware. Mentre l’editore Bandai Namco deve ancora annunciare le vendite di lancio del gioco (che probabilmente arriveranno tra qualche giorno), il numero di giocatori raggiunto su Steam del nuovo ARPG già dal primo giorno fa ben sperare. Ricordiamo che il titolo ha ricevuto di recente la patch 1.0.2.

Al lancio, Elden Ring ha raggiunto un picco di ben 764.835 giocatori. Per capire quanto sia alto quel numero, specialmente da una versione FromSoftware, fino ad oggi, Sekiro: Shadows Die Twice ha raggiunto un picco di 125.315 giocatori, mentre Dark Souls 3 ha gestito 129.975 giocatori. Al momento i numeri di Elden Ring sono ovviamente diminuiti, ma il gioco è ancora in bilico vicino ai primi posti dei giochi più giocati della piattaforma e attualmente conta oltre 530.000 giocatori simultanei. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno.



Caratteristiche

Open World : un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Esplorate l’ignoto e combattete minacce mortali in un mondo in cui la sopravvivenza è una conquista.

: un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Esplorate l’ignoto e combattete minacce mortali in un mondo in cui la sopravvivenza è una conquista. Avventura epica : vivete una storia sfaccettata narrata da frammenti. Un dramma epico in cui le vicende di ciascun personaggio si intrecciano sullo sfondo dell’Interregno.

: vivete una storia sfaccettata narrata da frammenti. Un dramma epico in cui le vicende di ciascun personaggio si intrecciano sullo sfondo dell’Interregno. Multiplayer: oltre alla modalità multiplayer classica, che permette di connettersi direttamente agli altri giocatori ed esplorare insieme, il gioco include una funzione asincrona online che rende tangibile la presenza di altri eroi.

Elden Ring è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PC tramite Steam.