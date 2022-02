Cult of the Lamb in arrivo anche su console quest’anno

Cult of the Lamb è stato uno dei titoli più intriganti annunciati durante l’Opening Night Live della scorsa gamescom. Previsto inizialmente solo per PC, Massive Monster e Devolver Digital hanno recentemente annunciato che il gioco con l’agnello che diffonde la Parola del culto arriverà anche su console: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. La data precisa non è stata ancora annunciata, ma arriverà in contemporanea in questo 2022. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco nella sua pagina Steam:

Cult of the Lamb mette i giocatori nel ruolo di un agnello posseduto salvato dall’annientamento da un minaccioso straniero, e che deve ripagare il suo debito costruendo un fedele seguito nel suo nome. Inizia il tuo culto in una terra di falsi profeti, avventurandoti in regioni diverse e misteriose per costruire una comunità fedele di adoratori dei boschi e diffondi la tua Parola per diventare l’unico vero culto.

COSTRUISCI IL TUO GREGGE

Raccogli e usa le risorse per costruire nuove strutture, eseguire rituali oscuri per placare gli dei e tenere sermoni per rafforzare la fede del tuo gregge.

DISTRUGGI I NON CREDENTI

Esplora un mondo tentacolare generato in modo casuale, combatti orde di nemici e sconfiggi i capi delle sette rivali per assorbire il loro potere e affermare il dominio della tua setta.

DIFFONDI LA TUA PAROLA

Addestra il tuo gregge e intraprendi una missione per esplorare e scoprire i segreti di cinque regioni misteriose. Purifica i non credenti, diffondi l’illuminazione ed esegui rituali mistici nel viaggio per diventare il potente dio agnello.

Qui sotto potete vedere il trailer dell’annuncio su console di Cult of the Lamb.