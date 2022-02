Tormented Souls disponibile anche su PS4 e Xbox One

Già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, da oggi 25 febbraio l’horror ispirato ai classici del genere, Tormented Souls arriva anche sulle “old-gen” PlayStation 4 e Xbox One. La data per Nintendo Switch è invece il 14 aprile.

Questa la descrizione di Tormented Souls su PlayStation Network:

Tormented Souls è un ritorno ai classici survival horror ispirato all’originale Resident Evil e alla serie Alone in the Dark. Rivisitando in modo innovativo le avventure a telecamera fissa, Tormented Souls accontenta i gusti di una nuova generazione: vesti i panni di Caroline Walker e indaga sulla misteriosa scomparsa di due gemelle in una terrificante villa convertita in ospedale.

Qualcosa di malvagio si nasconde a Winterlake

Mentre sta indagando sulla scomparsa di due gemelle a Winterlake, qualcosa di terribile accade a Caroline Walker. Svegliandosi nel cuore della notte, nuda in una vasca da bagno e attaccata a dell’attrezzatura medica decrepita, Caroline deve combattere per la sopravvivenza, mentre esplora i corridoi di una villa abbandonata.

Un ritorno ai classici survival horror

Tormented Souls trae deliberatamente ispirazione dai survival horror classici, da Resident Evil e Silent Hill, a Alone in the Dark. Tormented Souls è una versione moderna delle avventure a telecamera fissa, e offre un sistema di comandi modernizzato e una telecamera più dinamica, pur mantenendo tutti gli elementi che hanno reso questi giochi così amati dai fan.

Combattimenti mortali

Forze oscure e orrori indicibili faranno di tutto per impedire a Caroline di arrivare alla verità. Usa qualsiasi cosa utile troverai sul tuo cammino per combattere contro il male che attende, nascosto nell’oscurità.

Aguzza l’ingegno

Avrai bisogno di molto più di una mira ferma e di riflessi pronti per rimanere in vita. Ispeziona l’ambiente alla ricerca di tutto ciò che potrà essere sfruttato a tuo vantaggio. Combina abilmente gli oggetti per risolvere i rompicapi e usa ogni risorsa disponibile per esplorare i segreti della villa e dei suoi dintorni.

Rompicapi diabolici – Recupera risorse e strumenti essenziali, decifra gli indizi dai diari dimenticati e combina il tutto per risolvere rompicapi diabolici e svelare i segreti della villa convertita in ospedale.

Portali verso un’altra dimensione

Niente è come sembra a Winterlake. E quando scoprirai uno specchio scintillante in un angolo buio della villa, la tua comprensione della realtà sarà messa alla prova in un modo completamente nuovo…

Non ci sei solo tu nel buio

La villa può sembrare abbandonata, ma mentre Caroline indaga sui suoi segreti, forze oscure e orrori indicibili faranno tutto ciò che è in loro potere per impedirle di arrivare alla verità. Assicurati di essere sempre all’erta e usa qualsiasi cosa tu possa trovare per combattere i terrori che invadono Winterlake.

Riuscirà Caroline Walker a scoprire la verità? Riuscirà a rimanere in vita e fuggire?

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio pubblicato sul canale YouTube di PlayStation.