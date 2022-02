Fortnite: Aloy ritorna nel Battle Royale

La protagonista di Horizon Forbidden West, Aloy, è tornata di nuovo nel battle royale di Epic Games, Fortnite.

Aloy è tornata in Fortnite con il lancio mondiale di Horizon Forbidden West ed è ora disponibile l’acquisto della protagonista nel negozio presente all’interno del gioco. Puoi acquistare Aloy da sola per la somma totale di 1.500 V-Bucks, oppure puoi sborsare un totale di 2.600 V-Bucks per il pacchetto completo che comprende: il piccone personalizzato, l’aliante di Glinthawk e l’emote personalizzata.

Inoltre è possibile sbloccare una skin speciale di Aloy semplicemente giocando una partita con la skin base di Aloy su PS5 per ricevere “Ice Hunter Aloy“, una variante dell’abito di Aloy su Horizon Zero Dawn.

Se volete saperne di più sul sequel di Horizon di Guerrilla vi consigliamo la nostra recensione.