Steam Deck: per Gabe Newell la prossima iterazione si focalizzerà sulle capacità portatili

Oggi 25 febbraio è il giorno dello Steam Deck. Sono stati inviati infatti i primi lotti ai giocatori che li avevano prenotati. Ma Valve già pensa al futuro, ad una seconda iterazione della piattaforma, un eventuale Steam Deck 2.

Il presidente di Valve, Gabe Newell, ha parlato alla rivista EDGE proprio delle “seconde iterazioni” della piattaforma. Pur notando che la versione più costosa della console è stata la più popolare, Newell ha detto che i follow-up si concentreranno sulle “capacità che ci dà il mobile”.

“Il primo passo è quello di farvi giocare i grandi giochi che esistono oggi. Le seconde iterazioni saranno più incentrate su: quali sono le capacità che il mobile ci dà, al di là di ciò che si otterrebbe in un ambiente di gioco tradizionale su desktop o laptop?”



Ci sono possibilità per altre aziende di utilizzare SteamOS v3.0 per creare le proprie piattaforme di gioco per PC portatili. Valve, oltretutto, sta guardando ancora più lontano, con le potenziali applicazioni per la VR.

“Una delle cose che [Steam Deck] rappresenta è la potenza della batteria, ad alte prestazioni, che alla fine si potrebbe usare anche in applicazioni VR. Si può prendere il PC e costruire qualcosa che è molto più trasportabile. Non ci siamo ancora arrivati, ma questo è un passo avanti”.

Vedremo dunque come si evolverà lo Steam Deck, noi vi rimandiamo alla pagina del sito ufficiale sulla compatibilità dei giochi.