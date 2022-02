CORSAIR rende disponibili tre nuove tastiere

CORSAIR, leader mondiale nel settore dei dispositivi ad alte prestazioni dedicati a gamer e content creator, ha annunciato oggi la disponibilità di tre famose tastiere gaming, CORSAIR K100 RGB, CORSAIR K70 RGB TKL e CORSAIR K65 RGB MINI, in altre aree del mondo. Sempre più appassionati hanno ora la possibilità di scegliere come loro tastiera gaming la K100 RGB full-size, completa di ogni funzionalità, con switch CORSAIR OPX ottico-meccanici, veloci e affidabili; la K70 RGB TKL, dotata delle funzionalità più amate dagli appassionati di e-sport e layout senza tastierino numerico; o la K65 RGB MINI, con un fattore di forma portatile ridotto al 60%.

La pluripremiata tastiera gaming opto-meccanica CORSAIR K100 RGB, fiore all’occhiello dell’offerta CORSAIR, offre prestazioni senza paragoni grazie agli esclusivi switch CORSAIR OPX con attuazione ultraveloce di 1 mm e polling di 8.000 Hz, che consentono una registrazione e una trasmissione della pressione dei tasti fino a 8 volte più veloce rispetto alle tastiere gaming standard. Inoltre, un LightEdge RGB a 44 zone, posizionato nella parte superiore e ai lati dell’elegante telaio in alluminio della K100 RGB ne accentua ulteriormente la straordinaria retroilluminazione. I sei tasti macro dedicati con integrazione del software Elgato Stream Deck, insieme a una versatile rotella di controllo multifunzione personalizzabile attraverso il software iCUE, rendono la K100 RGB estremamente versatile, sia per la gestione di macro che di comandi per lo streaming e molto altro ancora.

Per i giocatori più competitivi, la tastiera gaming meccanica CORSAIR K70 RGB TKL – CHAMPION SERIES mette in risalto le funzionalità essenziali che permettono di aggiudicarsi la vittoria in ogni torneo. Il fattore di forma senza tastierino numerico consente infatti di avere a disposizione una maggiore superficie sulla scrivania per muovere il mouse, mentre un cavo USB-C rimovibile in tessuto consente di portare con sé la tastiera ovunque, pronta per qualsiasi competizione. Gli affidabili switch meccanici CHERRY MX Red e l’hyper-polling di 8.000 Hz permettono di giocare in totale serenità, assicurando una trasmissione dei comandi accurata e straordinariamente veloce. Lo speciale switch della K70 RGB TK consente di passare in un baleno alla retroilluminazione statica per giocare senza distrazioni e disabilitare le macro per evitarne l’attivazione accidentale.

Infine, la tastiera gaming CORSAIR K65 RGB MINI racchiude funzionalità e prestazioni eccezionali in un fattore di forma incredibilmente compatto, pari al 60% del layout tradizionale, ed è equipaggiata con un cavo USB-C rimovibile e portatile. Dotata di switch meccanici CHERRY MX Red o MX SPEED, la K65 RGB MINI può essere facilmente personalizzata non solo con i tuoi keycap preferiti, ma anche con una barra spaziatrice luminosa opzionale (inclusa) e il tasto con il logo CORSAIR. Sfrutta un’ampia varietà di tasti di scelta rapida integrati per funzionalità ottimali, tra cui i controlli per illuminazione, profili, contenuti multimediali, volume e molto altro ancora.

Tutte e tre le tastiere sono ora disponibili con keycap in resistente policarbonato ed ovviamente con il layout dei tasti in lingua italiana. Che tu preferisca portabilità e personalizzazione o tu sia un professionista e-sport, troverai sempre una tastiera CORSAIR adatta ad ogni tua esigenza.