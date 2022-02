Forza Horizon 5: la nuova espansione arriverà a breve?

Forza Horizon 5 è uscito da qualche mese, e da allora milioni di persone si sono godute le sue incredibili offerte di corse arcade a mondo aperto. Se, tuttavia, avete spremuto fino all’ultima goccia di contenuto dall’esperienza e siete affamati di altro – beh, ci potrebbe essere qualche buona notizia per voi.

Su Twitter, una pagina che segue l’Xbox Insider Hub e tutti gli aggiornamenti fatti con nuove applicazioni e quant’altro, ha recentemente riferito che Microsoft ha iniziato a testare qualcosa che è indicato solo nel backend come WOODSTOCK_DLC_FLIGHT. Nel caso non lo sapeste, “Woodstock” era il nome in codice che è stato dato internamente a Forza Horizon 5 durante lo sviluppo, il che, naturalmente, suggerisce che una prima espansione per il gioco potrebbe essere in arrivo.

I piani post-lancio per il corridore open world non sono stati ancora svelati da Playground Games o Microsoft, ma sarebbe tutt’altro che sorprendente vederlo ottenere delle espansioni. Questa è stata la tendenza dei giochi Forza Horizon, e specialmente dato il successo selvaggio di Forza Horizon 5, avrebbe senso per Playground e Microsoft continuare ad aggiungere qualcosa.

Se un’espansione è davvero in arrivo, un annuncio potrebbe non essere troppo lontano, anche se, naturalmente, questa è pura speculazione a questo punto. Restate sintonizzati, e vi terremo aggiornati su ogni nuovo dettaglio che arriverà.