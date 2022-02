Grand Theft Auto: The Trilogy riceverà una nuova patch

Rockstar Games ha annunciato tramite Twitter che Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition riceverà nuove patch la prossima settimana su tutte le piattaforme.

“La prossima settimana arriveranno nuove patch per Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition su tutte le piattaforme. Apprezziamo la pazienza e il supporto della community.”

Purtroppo non Rockstar Games è rimasta sul vago senza entrare nei dettagli.

La trilogia è stata lanciata a novembre del 2021 ma ha ricevuto molte critiche da parte degli utenti in quanto questa versione è caratterizzata da numerosi bug, problemi di prestazioni, errori nel linguaggio, errori nei testi e molte altre cose ancora. Nonostante la trilogia rimasterizzata è stata attaccata da molti utenti per i suoi vari problemi, è riuscita ugualmente a vendere oltre 10 milioni di copie dal giorno in cui è stata lanciata. Inoltre per quanto riguarda l’uscita per mobile sulle piattaforme IOS e Android, bisognerà aspettare qualche mese.

Recentemente Rockstar ha confermato essere in fase di sviluppo per il nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto. Se volete approfondire l’argomento vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.