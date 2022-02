NeteherRealms Studios: nuovi prodotti in sviluppo

NeteherRealms Studios non nasconde che è in lavorazione ad un nuovo titolo dopo la 25a edizione dei DICE Awards che si è appena conclusa, ed è disponibile un elenco completo dei vincitori. Inoltre, anche il capo di Xbox Phil Spencer ha ricevuto un premio alla carriera mentre il direttore creativo di NetherRealms Ed Boon è stato inserito nella Hall of Fame dell’Academy of Interactive Arts & Sciences.

In un’intervista con Game Informer dopo la cerimonia di premiazione, Boon ha parlato del prossimo gioco dello studio. Ha detto che lo studio ha rotto il suo schema biennale di creare giochi di Injustice e Mortal Kombat. Ciò ha portato a molte speculazioni, ma tutto avrà senso ogni volta che lo studio annuncerà il suo prossimo gioco. Per ora Boon non può rivelare molto in quanto lo farebbe finire in un sacco di guai. Ha detto:

“Quando abbiamo infranto quello schema, ci sono state molte speculazioni su cosa avremmo fatto dopo. Posso dirti che c’era una ragione per questo, e quando annunceremo il nostro prossimo gioco, avrà molto più senso. A questo punto, se dico qualcosa di più, finirò nei guai.“



Di recente, le fughe di notizie di un presunto Mortal Kombat 12 in arrivo, sono emerse tramite un’immagine criptica dalla scrivania di un dipendente dello studio. Resta da vedere a questo punto se ciò finirà per essere il prossimo progetto di Boon. Mortal Kombat 11 si è comportato molto bene sia sul fronte critico che commerciale, con oltre 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo.