Steam Deck: Valve collaborerà con Microsoft?

In una recente dichiarazione rilasciata, il CEO di Valve Gabe Newell ha parlato del futuro del suo ultimo prodotto hardware e di un potenziale concorrente di Xbox Game Pass, per accompagnare l’attesissimo Steam Deck.

Durante l’intervista, Newell ha anche parlato di aiutare Microsoft ad inserire Xbox Game Pass su Steam. Mentre Newell ha rapidamente negato qualsiasi piano per lo sviluppo di un “Steam Game Pass”, Valve è più che disposta a integrare Xbox Game Pass per PC con Steam in modo che gli abbonati possano scaricare i loro giochi direttamente attraverso il suddetto negozio digitale, proprio come è il caso con EA Play. Newell afferma:

“Non credo che un equivalente di Game Pass sia qualcosa che pensiamo di dover fare da soli, costruendo un servizio di abbonamento in questo momento, ma per i loro clienti è chiaramente un’opzione popolare e saremmo più che felici di lavorare con loro per ottenerla su Steam.“



Dati i numerosi problemi che generalmente emergono per quanto riguarda le versioni PC dei giochi Game Pass, l’aggiunta dell’accesso tramite Steam con Steam Deck dovrebbe rivelarsi subito di grande aiuto, grazie all’infrastruttura più robusta di Valve a tale riguardo. Ciò aiuterebbe anche a introdurre Xbox Game Pass nei sistemi operativi basati su Linux, ampliando ulteriormente la portata del servizio. Newell aggiunge:

“Abbiamo parlato un po’ di questo argomento con il personale di Microsoft. Se i tuoi clienti lo vogliono, allora dovresti capire come realizzarlo. Ecco a che punto siamo.“

Ovviamente, questi sono solo i primi discorsi a questo punto e, in quanto tali, i fan non dovrebbero aspettarsi ancora molto da ciò.