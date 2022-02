Rust Console Edition: nuova patch disponibile

La patch 1.30 del suddetto titolo porta nuovi contenuti e correzioni. Mentre il gioco multiplayer di sopravvivenza sviluppato dalla suddetta casa sviluppatrice è sempre stato un gioco di successo su PC, la sua controparte per console riceve anche la sua parte d’amore da Double Eleven, che si occupa della versione console insieme a Facepunch.

In quanto tale, l’edizione console del gioco ha ricevuto un nuovo aggiornamento, che porta con sé nuovi contenuti. La patch 1.30, chiamata Offshore Blowout, aggiunge una nuova piccola piattaforma petrolifera insieme ad un’altra più grande, consentendo ai giocatori di lavorare insieme per razziare ed ottenere bottini necessari per progredire nel gioco, insieme a un nuovo evento chiamato CH47. Anche la zona bloccata intorno al monumento del porto è stata ampliata, insieme a correzioni per problemi di texture, bug, ombre mancanti ed altro ancora. Oltre a queste correzioni sono stati aggiunti altri contenuti di gioco, come una nuova arma ed un nuovo NPC. Oltre a ciò è stata modificata una meccanica di gioco inerente ai bottini: quando si uccide un NPC in acqua, il bottino non affonda più ma resta invece a galla, permettendone il recupero. Le patch notes sono disponibili sul sito ufficiale del titolo.

Rust è disponibile su PC, mentre Rust Console Edition è disponibile su Playstation 4 ed Xbox One.