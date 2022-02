Rocket League: in arrivo il bundle Batman a marzo

In concomitanza con l’uscita del film, Psyonix, ha annunciato che il The Batman Bundle sarà disponibile in Rocket League dal 2 marzo su tutte le piattaforme (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch).

Concesso in licenza da Warner Bros Interactive Entertainment per conto di DC, il bundle conterrà:

Batmobile (2022) Body (Dominus Hitbox)

Batmobile (2022) Engine Audio

Dark Knight Matte Paint Finish

Batmobile (2022) Wheels

Batmobile (2022) Boost

Batmobile (2022) Trail

Reel Life Decal

The Batman Goal Explosion

Il bundle sarà disponibile nell’Item Shop di Rocket League per 1100 crediti dal 2 all’8 marzo.

Anche la modalità a tempo limitato (LTM) Gotham City Rumble farà ritorno per la stessa durata del Batman Bundle. In Gotham City Rumble, la modalità Rumble si trasforma e i potenziamenti sono ora a tema con Batman e i suoi nemici. I giocatori possono usare il guanto da boxe del Joker, il martello di Harley invece dello stivale, le liane di Poison Ivy invece del rampino e altro ancora mentre si affrontano a Beckwith Park (Gotham Night).

La Batmobile (2022) è l’ultima Batmobile presente in Rocket League. La Batmobile (1989), il Tumbler del Cavaliere Oscuro e la Batmobile (2016) erano precedentemente disponibili nell’evento annuale Haunted Hallows dello scorso anno.

Vi ricordiamo infine che il film sull’uomo pipistrello sarà disponibile dal 3 marzo.