Horizon Forbidden West: store online ed espansioni in arrivo?

In Horizon Forbidden West, ci saranno espansioni come The Frozen Wilds per Zero Dawn? Lecito porsi questa domanda, ad una settimana dall’uscita del nuovo capitolo della storia di Aloy.

Secondo l’ultimo video del VSC Rating Board su Twitter, un’espansione potrebbe essere in arrivo. Al minuto 1:19, si parla infatti di connettersi ad un “negozio online e alle espansioni DLC”. Attualmente, non è presente nessun negozio online nel gioco. Il VSC Rating Board è responsabile dell’amministrazione delle valutazioni PEGI in Europa, quindi potrebbe aver accidentalmente fatto trapelare delle informazioni in anticipo.

Naturalmente, quando e se queste espansioni saranno rilasciate rimane ancora da vedere. Non ci rimane quindi che attendere eventuali annunci ufficiale da parte di Guerrilla Games e Sony. Nel frattempo, qualora vogliate, potete dare una letta alla nostra recensione di Horizon Forbidden West. Sotto, il tweet in questione.

