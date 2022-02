Brawl Stars: ecco la nuova brawler Eve

Supercell ha annunciato la nuova brawler in arrivo su Brawl Stars: si tratta di Eve. Durante il Brawl Talk i soliti Dani e Paula hanno mostrato le novità in arrivo nel titolo per dispositivi mobile. La prossima stagione sarà “La Forza della Natura” (The Biodome in originale) e porterà come nuova brawler, per l’appunto, Eve, una pulce aliena rintanata nella sua navicella.

Madre premurosa, col suo attacco principale spara tre uova di fila di varie dimensioni che causano danni diversi. Con la super, depone un uovo gigante che si schiude dopo pochi secondi generando tre piccoli alieni: se i nemici non li distruggono prima che gli si attacchino addosso, subiranno danni nel tempo. Oltretutto, muovendosi sempre sulla sua navicella, può sorvolare determinate superfici, come l’acqua o le buche.

Sbloccando l’ultima soglia del pass, si potrà ottenere le skin Eve Spinosa. La prima skin del pass è invece Stecca Lucciola.

Per questa nuova season arrivano le skin a tema per Bell, Mr. Penguin, Rosa, Semino , Edgar e Meg. Bo Vespa è la skin sagionale della Lega delle Stelle e Bunny Grom sarà disponibile a Pasqua. Nel negozio del Club si troverà invece Bull Leone. Con il prossimo aggiornamento arriveranno anche due nuove modalità: Payload e Wipeout.

Arrivano anche tante altre modifiche, come l’equipaggiamento della salute che non cura più il brawler quando è immobile, ma piuttosto ne migliora le normali capacità curative. Nella parte finale del filmato, viene annunciato per la sezione Esport, il ritorno del torneo di Brawl Stars. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che la prima stagione del 2022 è stata l’Anno della Tigre.