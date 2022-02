The Ascent: il New Game Plus arriverà successivamente su Xbox

The Ascent ha recentemente ricevuto un pesante aggiornamento che ha aggiunto il New Game Plus, permettendo ai giocatori di iniziare un nuovo playthrough mantenendo il loro equipaggiamento, le armi e le abilità. Il Cyber Warrior Pack è stato anche rilasciato, aggiungendo sette pezzi di equipaggiamento, due nuove armi e altro per €4,99, tuttavia alcuni potrebbero aver notato che è disponibile solo per PC.

Secondo il Twitter ufficiale, un problema tecnico ha impedito il lancio dell’aggiornamento e del DLC sulle piattaforme Xbox. Lo sviluppatore ha dichiarato che:

Anche se il problema si rivelasse più grave del previsto, il nuovo aggiornamento insieme al Cyber Warrior Pack dovrebbero essere disponibili al lancio delle versioni PlayStation. The Ascent arriverà su PS4 e PS5 il 24 marzo.

Indents, Patch 8 is available now for Steam players! The Patch includes a number of improvements to the game, and the additional of New Game +

Ready for round 2?

For a full breakdown of the Patch Notes, click the link below:https://t.co/QmuBabQit6

[1/3] pic.twitter.com/5b65CmuowN

