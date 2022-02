Pubblicata la nuova patch di Elden Ring: ecco cosa migliora

In seguito alla dichiarazione di Bandai Namco Entertainment sui problemi di prestazioni e bug, FromSoftware ha pubblicato la patch 1.02.1 per Elden Ring su PS5 e PC. Per i giocatori PC, migliora i problemi di avvio relativi a Easy Anti-Cheat e al funzionamento del mouse. Riduce anche il numero di file richiesti quando si carica in una nuova area.

Per i giocatori PS5, è stato corretto un bug che causava crash di gioco “inaspettati”. Mentre non si sa se questa patch affronta i problemi di prestazioni su PC come i cali di frame rate e i vari casi segnalati di stuttering. Purtroppo, questa patch non risolve i problemi dei giocatori Xbox che non sono in grado di giocare online a causa di un errore.

Elden Ring è attualmente disponibile per PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Nonostante alcuni dei suoi problemi su PC, il suo picco di giocatori contemporanei su Steam al lancio ha superato i 764.000 giocatori.