PlayStation Showcase di marzo: cosa possiamo aspettarci?

Secondo i tanti rumor che sono apparsi in rete nei giorni scorsi, il publisher Sony Interactive Entertainment terrà un nuovo PlayStation Showcase o uno State of Play nel corso del mese di marzo. In attesa che arrivi la conferma ufficiale da parte della società giapponese, abbiamo deciso di portarci avanti con il lavoro e ipotizzare i possibili giochi presenti in occasione della presentazione della line up in arrivo su PS5 e PS4.

Il primo indiziato è il rumoreggiato Hogwarts Legacy, con tanto di trailer-gameplay che dovrebbe svelare la data di pubblicazione del titolo ambientato nell’universo di Harry Potter. Se tanto ci dà anto, anche God of War Ragnarok potrebbe essere presente all’evento: in questo caso, il reveal della data d’uscita della nuova avventura di Kratos e Atreus potrebbe avere senso se questa fosse prevista entro l’estate 2022. Detto ciò, a nostro avviso la “bomba” del PlayStation Showcase non sarebbe né l’uno, né l’altro. Già, perché il grosso annuncio ce lo aspettiamo da casa Naughty Dog con il reveal di The Last of Us Remake per PS5 e della tanto attesa componente multiplayer ambientata nel mondo post-apocalittico creato dal “cagnaccio” di casa Sony. Questo si che sarebbe una grossa chiusura della presentazione!

No, non ci siamo dimenticati di PlayStation VR2, ma a nostro avviso è ancora presto! Già, perché se il nuovo visore per la realtà di PS5 è previsto per il periodo autunnale-invernale (ossia, quello festivo), è più logico pensare che Sony possa dedicare uno State of Play al dispositivo tra agosto e settembre, oppure renderlo il pezzo forte di un evento più grosso da tenere tra settembre e ottobre. Ovviamente, vi invitiamo a seguirci per non perdervi l’annuncio ufficiale della presentazione di Sony. Vi riporteremo ogni aggiornamento sulla vicenda. E voi quali giochi vorreste vedere nel corso dell’ormai imminente evento? Diteci la vostra!