Pokemon Presents: le novità del 26° anniversario

Sono passati ormai ventisei anni da quando per la prima volta Pokemon Rosso e Pokemon Blu sono stati lanciati sui Game Boy di tutto il mondo. La serie ha visto aumentare il numero di mostriciattoli tascabili quasi ogni anno con l’uscita di nuovi titoli per le console Nintendo. Per celebrare il ventiseiesimo anniversario, Game Freak e The Pokemon Company hanno condiviso le ultime informazioni del nuovo Pokemon Presents.

Durante il Pokemon Presents sono stati presentati inizialmente degli eventi riguardanti i giochi della serie già disponibili. Per l’applicazione Pokemon GO è stata annunciato che dal primo marzo sarà disponibile la settima generazione che riguarda i Pokemon di Alola; per festeggiare l’anniversario di Pokemon Masters EX verrà resa disponibile la nuova modalità, denominata Via Vittoria dove si potrà fare squadra con Red, Blue e Green. Saranno resi disponibili anche nuovi allenatori in compagnia di Pokemon Leggendari, come Vera che si trova in squadra con Latias, oppure Anemone e Tornadus. Nell’applicazione Cafè Remix arriva la nuova funzione Consegne che permette di inviare pietanze ai Pokemon lontani; nuovi amici come Victini ti aiuteranno a preparare i manicaretti e i giocatori possono riscattare anche un Bulbasaur e uno speciale Piplup cromatico. Per Pokemon Unite è stato annunciata la modalità Lotte Rapide e che due nuovi combattenti si uniranno al roster: Hoopa e prossimamente Duraludon.

Per Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente è stato finalmente reso disponibile l’evento legato a Shaymin ed è possibile sbloccarlo tramite il Dono Segreto Lettera di Oak. Per Leggende Arceus è stato reso disponibile un nuovo evento, chiamato La Nuova Alba di Hisui, dove i giocatori devono investigare su strani avvenimenti. Avrà a che fare con le versioni alternative di Dialga e Palkia? Saranno disponibili anche alcuni strumenti, fino al 31 marzo inserendo la password ARCEUSADVENTURE. Inoltre è stata annunciata una serie anime online ambientata a Hisui prevista per la fine del 2022. Come ciliegina sulla torta è stata annunciata la nona generazione prevista per la fine del 2022 con Pokemon Scarlet e Pokemon Violet.