Pokemon Scarlet e Violet annunciati per Nintendo Switch

Sono passati ormai ventisei anni da quando per la prima volta Pokemon Rosso e Pokemon Blu sono stati lanciati sui Game Boy di tutto il mondo. La serie ha visto aumentare il numero di mostriciattoli tascabili quasi ogni anno con l’uscita di nuovi titoli per le console Nintendo. Durante il Pokemon Presents dedicato al ventiseiesimo anniversario è stata annunciata la nona generazione prevista per la fine del 2022 con Pokemon Scarlet e Pokemon Violet. Di seguito una panoramica dei due titoli:

I giochi Pokemon Scarlet e Pokemon Violet , i nuovi capitoli della serie Pokémon, arriveranno su Nintendo Switch entro la fine del 2022. Con questi nuovi titoli, la serie Pokemon compie un nuovo passo evolutivo, permettendovi di esplorare liberamente in un mondo aperto riccamente espresso. Varie città si fondono perfettamente nella natura selvaggia senza confini. Potrete vedere i Pokemon di questa regione nei cieli, nei mari, nelle foreste, per le strade, ovunque. Sarete in grado di provare la vera gioia della serie Pokemon, combattere contro Pokemon selvaggi per catturarli, ora in un gioco open world che può divertire giocatori di qualsiasi età.

I tre Pokemon tra cui potrai scegliere il tuo primo partner sono Sprigatito di tipo Erba, Fuecoco di tipo Fuoco e Quaxly di tipo Acqua. Come i personaggi principali, partirete anche voi all’avventura e alla scoperta di questa nuova regione. Il vostro abbigliamento varierà a seconda della versione scelta. Dopo il loro lancio, Pokemon Scarlet e Pokemon Violet potranno collegarsi a Pokemon HOME, un servizio che consente agli Allenatori di mantenere l’intera collezione di Pokemon in un unico posto. Collegando questi giochi a Pokemon HOME, gli Allenatori potranno far avventurare Pokemon di altre regioni insieme a loro nei nuovi titoli della serie.

Pokemon Scarlet e Pokemon Violet arriveranno su Nintendo Switch entro la fine del 2022. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.