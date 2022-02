Leggende Pokemon Arceus: disponibile il nuovo aggiornamento Daybreak

La novità più importante riguardante il Pokemon Presents del ventiseiesimo anniversario è stato l’annuncio dei due nuovi titoli principali open world Pokemon Scarlet e Violet, che verranno lanciati per Switch entro la fine dell’anno. Inoltre è stato reso disponibile un nuovo aggiornamento per Leggende Pokemon Arceus.

Il nuovo aggiornamento chiamato Daybreak, rende disponibili nuovi contenuti dove i giocatori devono investigare su strani avvenimenti. Avrà a che fare con le versioni alternative di Dialga e Palkia? Inoltre, per celebrare il Pokemon Day, lo sviluppatore Game Freak regala anche oggetti di gioco gratuiti, che puoi richiedere con il codice ARCEUS ADVENTURE, valido fino al 31 marzo. Gli strumenti sono 30 Ultra Ball, 30 Jet Ball e 30 Gigaton Ball. Di seguito una panoramica di Daybreak tramite il sito ufficiale:

In Daybreak dovrete indagare su delle misteriose comparse massicce di Pokémon in giro per tutta Hisui. Avrete anche l’opportunità di sfidare potenti avversari come Pokémon leggendari e Capitani.​ I contenuti di Daybreak saranno disponibili dopo aver guardato i titoli di coda del gioco.​ Un misterioso fenomeno ha colpito Hisui: comparse massicce di Pokémon in più luoghi contemporaneamente, accompagnate da temporali. Indagate insieme al Capitano Riza del Team Diamante e al suo compagno Munchlax.

Quando andate a dormire nel tuo Alloggio, potrai incontrare Arceus in sogno e cimentarti in prove di forza. Fra gli avversari troverete molti Pokémon davvero potenti. Potreste anche trovarvi in situazioni impensabili, come una lotta contro più Pokémon leggendari allo stesso tempo. ​La Disfida onirica sarà disponibile quando avrete completato tutte le missioni.​ Quando avrete allenato abbastanza i Pokémon, potrete anche affrontare nuove sfide nell’Area Allenamento del Villaggio Giubilo. Sviluppando così ancora di più le vostre capacità nella lotta sfidando i Capitani che avete incontrato nel tuo viaggio, oppure partecipando ad ardue lotte con dei requisiti specifici.

Leggende Pokemon: Arceus è disponibile per Nintendo Switch.