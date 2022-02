Destiny 2 La Regina dei Sussurri: nuove espansioni future

Dopo una lunga attesa, l’ultima grande espansione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri è stata rilasciata la scorsa settimana.

Il titolo è disponibile già da qualche giorno, e la risposta dei fan è stata abbastanza positiva con molti che hanno elogiato la campagna e la sua scrittura. Per coloro che sperano di vedere qualcosa di più simile nella prossima espansione ci sono buone notizie. Andrew Hobbs di Bungie, non che casa sviluppatrice del titolo, ha servito come capo della campagna per il titolo uscito il 22 febbraio, ha confermato tramite un post sul suo profilo Twitter che sarebbe tornato nello stesso ruolo per Lightfall.

I precedenti titoli di Hobbs che danno credito alle sue parole includono Counter-Strike: GO e Left4Dead 2 oltre ad essere il leader mondiale nei raid e nei dungeon per il franchise di Destiny. Tutto sommato, dovrebbe essere interessante vedere cosa porterà in tavola dopo. L’espansione del titolo, Lightfall, era stato precedentemente annunciato per essere rilasciato quest’anno, ma a causa del ritardo del titolo reso disponibile di recente, potrebbe essere spostato al 2023. Anche un’altra espansione, The Final Shape, è in fase di sviluppo ed apparentemente concluderà la lunga storia tra Luce e Oscurità. Inoltre dal 5 marzo avverranno delle modifiche portate da un raid precedentemente annunciato.

Destiny 2 La Regina dei Sussurri è disponibile per Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.