Persona 4 Arena Ultimax: annunciati aggiornamenti post lancio

È stato confermato che il titolo Persona 4 Arena Ultimax riceverà il netcode di rollback in un aggiornamento post-lancio.

Il netcode di rollback verrà rilasciato questa estate gratuitamente per le versioni PS4 e PC. Secondo il produttore Kazuhisa Wada, che ne parla in un video annuncio postato sul canale YouTube di Official Atlus West. Questo dopo, l’editore Atlus ha promesso che avrebbe esaminato il netcode di rollback per una patch futura.

Anche numerosi titoli della casa sviluppatrice Arc System Works come Guilty Gear Strive e il prossimo DNF Duel supportano la funzione, ma sono stati i titoli più vecchi come BlazBlue Central Fiction e BlazBlue: Cross Tag Battle che hanno ricevuto il netcode di rollback, di cui quest’ultimo ad aprile, e che ha davvero stimolato l’idea di aggiornare i titoli con questa funzione.

Persona 4 Arena Ultimax uscirà il 17 marzo per PS4, PC e Nintendo Switch dopo un trailer mostrato il mese scorso. Insieme al gioco base, saranno anche presenti tutti i DLC come Episode Adachi, tre personaggi aggiuntivi e doppio audio per inglese e giapponese. Il titolo è anche basato sulla versione arcade 2.50 che non è mai stata rilasciata al di fuori delle sale giochi, quindi ci si potranno aspettare anche alcune modifiche al gameplay.