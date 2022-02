Digimon Survive è stato posticipato ancora

Bandai Namco ha presentato un nuovo trailer per Digimon Survive durante Digimon Con 2022, che introduce i personaggi del gioco. Originariamente pianificato per il 2020 e poi per il 2021, era previsto per il terzo trimestre del 2022. Anche questa volta gli sviluppatori hanno comunicato che Digimon Survive sarà posticipato perché è ancora fermo in fase di sviluppo. Inoltre, sempre durante il Digimon Con 2022, il produttore Kazumasu Habu sta prendendo seriamente in considerazione un port, un remaster o un remake del Digimon World originale.

Sviluppato da Witchcraft, Digimon Survive è descritto come un gioco di ruolo tattico di sopravvivenza. Presenta molti degli stessi principi di altri titoli Digimon come battaglie e Digi evoluzioni. Il gioco sarà ambientato nel mondo digitale con una storia incentrata sull’Olympos XII, ha confermato il produttore di giochi Digimon Kazumasu Habu al Digimon Con 2022.

Digimon Survive è stato annunciato per la prima volta il 21 luglio 2018 in Giappone per PS4 e Nintendo Switch, con una stima di lancio nel 2019. Il gioco è stato annunciato anche per il Nord America e l’Europa il 30 luglio, sulle stesse piattaforme oltre che su PC tramite Steam e Xbox One. Il 22 aprile 2019, il produttore del gioco Habu Kazumasa ha twittato che il gioco non è stato cancellato, con notizie in arrivo quell’estate. Il gioco è stato posticipato al 2020. L’8 ottobre 2020, Habu Kazumasa ha twittato che il processo di sviluppo del gioco e il programma erano in fase di revisione. Ciò ha portato alla pubblicazione di una dichiarazione ufficiale il 15 ottobre 2020, che annunciava un rinvio nel 2021. Digimon Survive, a luglio 2021 è stato posticipato al 2022. L’account Twitter di Digimon Games non ha fatto un annuncio ufficiale. Habu Kazumasa non ha twittato ultimamente poiché il suo ultimo tweet risale al 2021. Durante il Digimon Con 2022 è stato ulteriormente rimandato.

Digimon Survive è in sviluppo per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.