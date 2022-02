Sifu: ulteriori aggiornamenti in arrivo

Il picchiaduro di Sloclap, Sifu ha avuto finora un grande successo ed è stato più che ben accolto sia dalla critica che dall’utenza, vendendo oltre 500.000 copie in soli tre giorni.

La casa sviluppatrice ha confermato che le opzioni di accessibilità e le impostazioni di difficoltà sarebbero arrivate più tardi con un aggiornamento più prossimo dalla data di uscita del gioco, ma non è tutto. Secondo il recente post del profilo Twitter di SifuGame, i possessori della Deluxe Edition possono aspettarsi un outfit esclusivo per il protagonista in arrivo all’inizio di maggio. Sarà incluso nel primo importante aggiornamento post-lancio del gioco.

Invece i possessori della Standard Edition non dovrebbero preoccuparsi, perché gli sviluppatori stanno lavorando affinché possano aggiungere più outfit negli aggiornamenti futuri. Gli sviluppatori stessi stanno anche chiedendo ai fan di condividere le loro idee per gli outfit. “Nessuna garanzia, ma daremo un’occhiata a tutte le proposte.”

Sifu è attualmente disponibile per Playstation 4, Playstation 5 e PC. La storia è incentrata su un artista marziale che intraprende un viaggio per vendicarsi di cinque assassini che hanno ucciso il loro maestro. Insieme a parate e combo, il giocatore ha anche un talismano magico che conferisce forza ad ogni morte, ma che tuttavia lo invecchia.

A special gift is coming for the #Sifu Deluxe Edition holders: an exclusive outfit for the main character 😎

It will be released with the first major #SifuGame update in early May. More info coming soon !

— SifuGame (@SifuGame) February 25, 2022