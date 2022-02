Playstation 5: miglioramenti delle prestazioni

Sony è in lavorazione per brevettare un miglioramento del sistema della console di ultima generazione Playstation 5.

Dopo il grande di numero di vendite della console, la suddetta azienda è in lavorazione per iIl miglioramento in questione è incentrato sul ray tracing, basato su hardware in tempo reale che è stato un’esclusiva per PC da molto tempo, ma con l’introduzione delle console di ultima generazione alla fine del 2020, la tecnologia ray tracing è stata introdotta anche nello spazio console, e sembra che potremmo presto vedere ulteriori miglioramenti su questo fronte.

Come notato dall’utente Twitter Onion00048 tramite un post, Sony ha recentemente depositato un brevetto, firmato dall’architetto principale di PS5 Mark Cerny, che menziona un “sistema e metodo per il ray tracing accelerato”, con anche “operazione asincrona e trasformazione dei raggi”. Sebbene il ray tracing sia stato incluso in diversi giochi per la suddetta console di Sony fino ad ora, di solito ha la proprietà di ridurre il frame rate con alcune eccezioni degne di nota, sebbene questo nuovo brevetto menzioni una “strategia di elaborazione che può comportare un miglioramento significativo del ray tracing e della sua velocità di tracciamento, poiché il programma shader esegue solo hit test”.

Come sempre accade con i brevetti, questo non indica necessariamente che Sony abbia piani concreti o immediati in questo settore: questo potrebbe benissimo essere un altro caso di un’azienda che vuole proteggere le sue idee e la sua tecnologia. Tuttavia, ci dà un’idea del fatto che la suddetta azienda sta effettivamente cercando modi per migliorare l’implementazione del ray tracing nei giochi Playstation 5 e di come potrebbero cercare di fare lo stesso. Resta da vedere se qualcosa ne verrà fuori o meno nel prossimo futuro, ma è sicuramente qualcosa che vale la pena tenere d’occhio.