CD Projekt Red dona per aiutare l’Ucraina

Lo sviluppatore di Cyberpunk e Witcher CD Projekt Red (sito ufficiale) è stato uno dei primi nel settore ad aiutare la nazione nel momento del bisogno.

Lo studio ha donato circa 242.000 dollari a Polish Humanitarian Action, un’organizzazione umanitaria che lavora direttamente con gli ucraini colpiti e sfollati.

Anche se l’Ucraina difendeva la sua terra dall’invasione e dall’occupazione russa dal 2014, la Russia ha lanciato un assalto non provocato alla capitale e al resto del paese il 24 febbraio 2022.

Ciò ha provocato una crisi umanitaria a livello nazionale, poiché il popolo ucraino è attivamente impegnato lottando per la propria libertà.

Paesi, aziende e persone in tutto il mondo hanno mostrato il loro sostegno e la loro solidarietà attraverso vari mezzi e l’industria del gioco non fa eccezione.

Polish Humanitarian Action utilizzerà questi fondi per ottenere supporto e aiuti immediati al popolo ucraino che soffre a causa dell’aggressione russa.

Secondo il sito dell’organizzazione più di 1.336.000 dollari sono già stati raccolti per questa causa.

The recent invasion on Ukraine, our friends and neighbours, left us shocked and outraged.

In solidarity with all victims of this act of aggression, the CD PROJEKT Group has decided to support humanitarian aid efforts by donating 1 million PLN to the @PAH_org (1/2)

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 25, 2022