Pokemon Scarlet e Violet: non sarà presente un Pokedex Nazionale

Pokemon Scarlet e Violet sono stati annunciati recentemente e, sulla base di ciò che sappiamo finora sui giochi, c’è molto di cui essere entusiasti, non ultimo perché i nuovi titoli rappresentano la prima vera sfida della serie in un’esperienza completamente open world. Purtroppo se si sperava di catturarli tutti, come è possibile con la maggior parte dei giochi Pokemon usciti fino ad oggi, potreste rimanere delusi.

Sebbene sia stato confermato che Pokemon Scarlet e Violet supporteranno l’applicazione Pokemon HOME, consentendo così ai giocatori di traferire i mostriciattoli tascabili da altri giochi della serie, sembra che ci siano delle limitazioni. Dal post su Twitter di Serebii, è possibile notare che ogni versione del gioco conterrà il supporto solo per alcune specie di Pokemon, e di conseguenza non tutte le specie di Pokemon esistenti in questo momento saranno presenti in ciascuno dei due giochi. In questo momento, ci sono più di novecento diverse specie di Pokemon diverse. Anche se sembra deludente, non è una sorpresa. Pokemon Spada e Scudo sono stati i primi giochi della serie a tagliare quello che è noto come Pokedex Nazionale e questo ha suscitato parecchie polemiche inizialmente.

Game Freak ha comunque mantenuto la sua decisione, spiegando che supportare ogni singola specie di Pokemon è diventato sempre più complicato con il passare del tempo, a causa del numero di Pokémon che ci sono e soprattutto perché quel numero continua a salire. Gli sviluppatori hanno anche affermato in precedenza che sebbene le specie tagliate da Spada e Scudo alla fine sono tornate grazie ai DLC, la tendenza ai tagli di Pokedex sarebbe continuata nei futuri giochi.

Pokemon Scarlet e Pokemon Violet arriveranno su Nintendo Switch entro la fine del 2022. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.