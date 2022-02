Pokémon Go: in arrivo i Pokémon di Alola

Pokémon GO introduce i pokémon originari di Alola dal primo marzo.

Gli utili mesi sono stati molto prolifici per il franchise di Pokémon.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e Leggende Pokémon Arceus sono stati rilasciati a breve distanza l’uno all’altro.

Arriva quindi a caldo l’annuncio di Pokémon Scarlet e Violet (per approfondire).

Pokemon GO sta al passo e mostra che Niantic e The Pokemon Company hanno tutte le intenzioni di continuare ad aggiungere Pokémon al gioco.

Durante la recente presentazione di Pokémon Presents, The Pokémon Company ha annunciato che il 1° marzo il gioco per cellulare aggiungerà i Pokémon di Alola al suo elenco, il che significa che i giocatori saranno presto in grado di catturare specie apparse per la prima volta in Pokemon Sole e Luna.