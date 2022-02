Life Is Strange True Colors è disponibile nel formato fisico per Switch

Life Is Strange è finalmente disponibile in versione fisica per Nintendo Switch. Questa nuova edizione è stata largamente ottimizzata per la piattaforma sia in modalità TV che portatile, permettendo ai giocatori di immergersi completamente in questo mistero sovrannaturale ovunque decidano di giocare. Il titolo ha vinto il premio come miglior Games For Impact ai Games Awards 2021.

In quest’avventura narrativa pluripremiata, i giocatori si mettono nei panni di Alex Chen, una giovane con l’abilità segreta di assorbire e manipolare le emozioni degli altri. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto incidente deve imparare a controllare il suo potere instabile per scoprire la verità e rivelare i segreti sepolti di una piccola cittadina. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica tramite il sito della Nintendo:

Un nuovo capitolo della pluripremiata serie Life is Strange ha inizio, con una nuova protagonista e un elettrizzante mistero da risolvere! Alex Chen ha sempre nascosto la sua maledizione: l’abilità soprannaturale di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone, che lei vede come delle aure colorate. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto incidente, Alex deve imparare a controllare il suo potere per scoprire la verità e portare alla luce dei segreti nascosti da troppo tempo.

Caratteristiche

Percepire tutto : cambiate il destino e le vite delle persone con il potere dell’empatia.

: cambiate il destino e le vite delle persone con il potere dell’empatia. Stringere relazioni profonde : costruite un rapporto di fiducia con gli abitanti della cittadina e fate amicizia (o nascerà l’amore?) con Ryan o Steph.

: costruite un rapporto di fiducia con gli abitanti della cittadina e fate amicizia (o nascerà l’amore?) con Ryan o Steph. Storie personalizzate: prendete delle decisioni difficili e scegliete il vostro futuro. Girate in libertà per le strade, i negozi e gli angoli più nascosti di Haven Springs e incontrate dei personaggi indimenticabili.

Life Is Strage: True Colors è disponibile per PlayStation 4,PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch insieme alla versione fisica, Google Stadia, PC tramite Steam.