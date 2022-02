PSVR2: possibile lancio a inizio 2023

Nelle ultime settimane, Sony ha svelato nuovi dettagli sulla PSVR2 (per approfondire) e, dai suoi controller al visore e alle sue specifiche.

Naturalmente, la domanda principale nella mente di tutti è: quando verrà lanciato il visore VR di nuova generazione.

Molti hanno ipotizzato che PlayStation VR2 verrà lanciato in estate nel 2022, cosa che anche le fughe di notizie hanno affermato in precedenza, anche se sembra che il suo rilascio potrebbe essere più tardivo.

PSVR Without Parole, un canale YouTube che in passato ha fatto trapelare accuratamente i dettagli di PSVR2, ha recentemente caricato un video in cui afferma che, secondo molte delle loro fonti, il visore verrà invece lanciato nel primo trimestre del 2023.

Sony vuole prendersi il tempo necessario affinché la console sia più prontamente disponibile per le masse prima di lanciare la PSVR2.

Questi sono, ovviamente, dettagli non confermati e non ufficiali.

Dato che negli ultimi tempi abbiamo ricevuto dettagli sulla PSVR2 in modo piuttosto costante, è possibile che presto avremo notizie ufficiali sulla sua finestra di rilascio, specialmente con un grande evento PlayStation presumibilmente fissato per marzo.