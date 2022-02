Endzone A World Apart Survivor Edition in arrivo per next gen il 19 maggio

Il publisher pluripremiato di giochi indie, Assemble Entertainment, e lo sviluppatore Gentlymad Studios, sono lieti di annunciare oggi che Endzone – A World Apart, il city builder post-apocalittico acclamato dalla critica, arriverà su console next-gen il 19 maggio 2022 con l’Endzone – A World Apart: Survivor Edition. In arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, Endzone – A World Apart: Survivor Edition include il gioco base e il primo capitolo DLC intitolato Prosperity. Sarà possibile acquistare la versione fisica per PlayStation 5. Di seguito la dichiarazione di Stephan Wirth, Co-Founder & Experience Lead, Gentlymad Studios:

Sebbene desiderassimo da tempo portare Endzone su console, la revisione dell’interfaccia utente richiesta per adattare un gioco di strategia così immenso è stata a dir poco una sfida. Siamo così entusiasti di condividere questo gioco creato con amore con un nuovo pubblico a maggio e speriamo sinceramente che i giocatori apprezzino l’esperienza anche su console.

La versione console, Survivor Edition, introdurrà i giocatori nel mondo di Endzone, dove saranno responsabili dell’ultimo insediamento umano rimasto sulla superficie terrestre dopo 150 anni trascorsi in bunker sotterranei.Di seguito una panoramica del titolo:

Immerso in un mondo contaminato dall’avvelenamento da radiazioni, Endzone – A World Apart: Survivor Edition affida ai giocatori una responsabilità monumentale: costruire una civiltà e mantenere il benessere dell’ultima colonia umana rimasta sulla Terra. I giocatori utilizzeranno gli strumenti a loro disposizione per costruire strutture abitative, sviluppare un sistema elettrico funzionante e mantenere stabili forniture di acqua e cibo: solo alcune delle preziose risorse necessarie per sostenere una società fiorente. A differenza di titoli simili, Endzone non vedrà i giocatori affrontare ghoul orribili e mostruosità irradiate, ma eventi meteorologici violenti, come tempeste di sabbia e siccità, che cercano di distruggere la colonia.

Endzone – A World Apart: Survivor Edition verrà lanciato anche in digitale il 19 maggio 2022 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.