Pokemon Presents: ridotte promozioni causa conflitto in Ucraina

The Pokemon Company conferma di aver ridotto la promozione dell’evento Pokemon Presents di domenica a causa del conflitto in corso in Ucraina.

Domenica mattina The Pokemon Company ha presentato ufficialmente le prossime uscite della serie principale del franchise, Pokemon Scarlet e Pokemon Violet (per approfondire).

Tuttavia, molti fan di Pokemon sono stati colti alla sprovvista dall’annuncio o non sapevano affatto che ci fosse un evento Pokemon Presents.

C’è una buona ragione per questo.

La decisione è stata ufficialmente confermata dal team di pubbliche relazioni di The Pokemon Company, secondo il giornalista di Axios Stephen Totilo (account twitter).

Pokémon company PR says it intentionally held back on promoting today’s video showcase—which revealed major late 2022 Pokemon release—due to “major world events” (read: Russian invasion of Ukraine).

Today is the annual Pokemon Day, which I guess is why they didn’t delay pic.twitter.com/ArDIDsY6W0 — Stephen Totilo (@stephentotilo) February 27, 2022

Il team ha spiegato che voleva essere “sensibile ai principali eventi mondiali che accadono in questo momento e a quelli colpiti”.

Con questo in mente, ha ridotto la pubblicità che circonda l’evento con l’idea in mente che i fan sarebbero stati in grado di partecipare all’evento se lo avessero scelto, piuttosto che concentrarlo sull’industria e potenzialmente togliere notizie più importanti.

Alcuni fan potrebbero chiedersi perché The Pokemon Company abbia deciso di portare a termine l’evento.

È stata anche offerta una risposta a tale domanda, sebbene senza dettagli. The Pokemon Company afferma che l’evento Pokemon Presents è stato “preprogrammato” e non può essere posticipato.

Il 27 febbraio è noto per essere il Pokemon Day in tutto il mondo, la data in cui Red and Green è stato originariamente lanciato in Giappone nel 1996.

Pokemon Company aveva sicuramente pianificato gli annunci da tempo.