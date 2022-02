Grim Dawn ha venduto 7 milioni di copie

Grim Dawn di Crate Entertainment ha raggiunto un nuovo traguardo nelle vendite. Il titolo ha venduto sette milioni di copie da quando è stato lanciato nel febbraio 2016 dopo aver avuto una campagna Kickstarter nel 2012 ed essere entrato in Steam Early Access nel 2013. Ricordiamo che a dicembre 2021 è uscita anche la Definitive Edition per Xbox.

Grim Dawn è ambientato nel mondo di Cairn, che ha subito una catastrofica devastazione in seguito al conflitto tra Eterial e Chthoniani. In quanto sopravvissuti precedentemente posseduti, vi imbarchi in un viaggio per sconfiggere questi orrori cosmici. Pur avendo più classi diverse (denominate Maestrie), i giocatori possono anche assumere classi secondarie per build ancora più complesse.

Crate Entertainment ha rilasciato due grandi espansioni dopo il lancio del gioco base: Ashes of Malmouth e Forgotten Gods, ognuna delle quali fornisce nuove regioni, missioni e maestrie insieme alle proprie trame. Per il titolo è disponibile anche il DLC Crucible che aggiunge una modalità di sopravvivenza basata sulle onde. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Caratteristiche

Grim Dawn è attualmente disponibile per PC tramite Steam con la Definitive Edition lanciata di recente per Xbox One e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

6 years ago today, Grim Dawn left early access to become one of the best rated ARPGs of all time.

7 million copies of the game and DLCs later, it's time to blow out some candles again.

Thank you for being here on this long journey with us! pic.twitter.com/IoxBTuddOp

— Grim Dawn (@GrimDawn) February 25, 2022