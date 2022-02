Octopath Traveler Champions of The Continent: arriveranno i personaggi di NieR Automata

I personaggi di NieR Automata arriveranno in Octopath Traveler Champions of The Continent, versione mobile del JRPG di Square Enix. Proprio l’azienda giapponese ha infatti rivelato la collaborazione interna tra le sue popolari IP di gioco sul proprio account Twitter. I tre personaggi principali di NieR Automata – 2B, 9S e A2 – saranno reclutabili.

Il contenuto crossover di NieR Automata apparirà per un tempo limitato nella versione giapponese a marzo. Square Enix aggiungerà un gacha gratuito una tantum di 10 roll che garantirà a qualcuno di ottenere 9S. Ci sarà anche un gacha a pagamento in più fasi che permetterà ai giocatori di reclutare casualmente 2B, 9S o A2. Una richiesta speciale che coinvolge la rimozione del virus apparirà anche per la durata dell’evento.

Square Enix ha anche pubblicato nuovi trailer che mostrano questi tre personaggi ospiti di NieR Automata in Octopath Traveler: Champions of the Continent. Questi video mostrano anche che i doppiatori originali giapponesi, Yui Ishikawa, Natsuki Hanae e Ayaka Suwa, riprenderanno i loro ruoli come 2B, 9S e A2. Potete vederli qui sotto.

Lasciandovi ai filmati, vi ricordiamo che il gioco in questione arriverà anche qui in occidente, su iOS e Android, durante il 2022.

Questo il filmato con 2B.

Questo il filmato con A2.

Questo il filmato con 9S.