Lenovo presenta nuovi prodotti e soluzioni al MWC

n occasione del MWC 2022, Lenovo presenta un portfolio di soluzioni e prodotti innovativi progettati per soddisfare le esigenze di un mondo sempre più connesso e ibrido. La lineup include un’ampia gamma di prodotti e soluzioni sofisticate che supportano la visione di Lenovo, Smarter Technology for All. Lenovo si impegna integrare funzionalità intelligenti nel proprio portfolio per rendere il mondo più connesso al maggior numero di persone, maggiori informazioni, comunicazione e collaborazione a livello globale.

Lenovo presentare il nuovo ThinkPad™ X13s, sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technologies e Microsoft, primo laptop al mondo alimentato da Snapdragon 8cx Gen 3, che supporta fino a Windows 11 Pro. Il design ultre-slim, ultra-leggero e senza ventole porta l’utente verso la nuova esperienza PC always-on, always-connected oltre a una batteria che dura per più giorni fino a 28 ore, funzionalità di IA avanzate, opzione di connettività 5G con tecnologia mmWave inclusa, e supporto tramite il programma Microsoft App Assure per le applicazioni, per la migliore esperienza di produttività, sicurezza, e collaborazione.

Lenovo introduce una serie di novità nel portfolio ThinkPad e ThinkVision. Il nuovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5, alimentato da processori Intel vPro con Intel Core i9 serie H di 12 generazione con Windows 11 Pro e disponibile con le più recenti GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX, è dotato fino a 64GB di memoria DDR5 e di una doppia unità a stato solido (SSD) opzionale che supporta fino a 8TB, garantendo altissime prestazioni per flussi di lavoro complessi.

Lenovo sta apportando diversi cambiamenti al portfolio ThinkPad serie T per rispondere alle esigenze di produttività e collaborazione di una forza lavoro così ampiamente diversificata. Il nuovo ThinkPad T16 e i nuovi modelli aggiornati del ThinkPad T14s Gen 3 e T14 Gen 3, presentano un display formato 16:10 con tecnologia a bassa emissione di luce blu, opzioni di fotocamera FHD e sistema di altoparlanti Dolby Audio e Dolby Voice che migliorano l’esperienza di collaborazione, potenziata anche da una connessione più stabile grazie al Wi-Fi 6E e alle migliori opzioni WWAN.

Ambienti di lavoro ibridi richiedono spazi di lavoro flessibili e agili. L’aumento del tempo trascorso davanti allo schermo aggiunge pressione a uno spazio di visualizzazione già molto denso. Il nuovissimo monitor mobile ThinkVision M14d USB-C, con un peso inferiore a 600 grammi, offre un display 14″ in formato 16:10 ad alta risoluzione (2240 x 1400) che supporta un’ampia gamma di colori 100% sRGB per una maggiore fedeltà visiva.

Tra i device presentati da Lenovo emerge il nuovo ThinkPad P16s e la nuova generazione di ThinkPad P14s Gen 3. Queste workstation portatili di Lenovo, offrono un mix di potenza e prestazioni per i professionisti che hanno necessità di spostarsi. Costruite con i più recenti processori Intel Core e grafica professionale NVIDIA T550, entrambe le workstation sono certificate ISV e sono ideali per supportare applicazioni come AutoCAD, Revit, SolidWorks e altre ancora.