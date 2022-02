Fortnite: in arrivo la tennista Naomi Osaka

La tennista giapponese Naomi Osaka, tedofora alle olimpiadi di Tokyo, arrivata anche al numero 1 del ranking nel 2019 (ora 85esima) è pronta a fare la sua comparsa in Fortnite. Epic Games ha infatti annunciato il suo arrivo nel battle royale come nuovo membro della serie Icone, con i costumi e accessori dal 4 marzo, quando sarà l’una di notte ora italiana. Ricordiamo che, sempre riguardo al mondo dei videogiochi, la tennista giapponese era comparsa anche in uno spot commerciale di Resident Evil Village.

Il 2 marzo si terrà inoltre la Coppa Naomi Osaka, con i migliori giocatori in ogni regione che sbloccheranno sia i costumi che i picconi/dorsi decorativi del set della tennista, oltre a uno spray.

Queste tutte le caratteristiche, dal sito ufficiale:

SET NAOMI OSAKA: GIOCHIAMO IN DOPPIO

Naomi Osaka è una persona dalle tante sfaccettature, che si rifiuta di farsi definire con un singolo termine. E Naomi ha portato il suo spirito di individualità anche su Fortnite. Metti in mostra alcune delle sue influenze con i fantastici design dei due costumi di Naomi! E poi, mentre ti alleni con il dritto e a rete, abbina gli accessori perfetti con ciascuno dei due.

Abbinato al costume Naomi Osaka, il piccone Racchetta regale (incluso con il costume) crea una regale scia rosa quando lo fai roteare. Indossa il piccone come dorso decorativo quando torni a inseguire le Corone della vittoria. E prima ancora di atterrare sull’Isola, entra in battaglia con l’incanto del deltaplano Cocchio di nuvola della Regina. Il costume Naomi Osaka viene fornito con lo stile alternativo Regina della Racchetta.

Abbinato al costume Naomi Sacerdotessa oscura, il piccone Racchetta ForgiaPortali (incluso con il costume) crea una scia verde evocata da regni spirituali sconosciuti quando viene fatto roteare. Indossa il piccone come dorso decorativo quando il tuo spirito tormenta gli avversari. Inoltre, quando stai scendendo sull’isola, cavalca la bruma che filtra da dimensioni ignote con il deltaplano Tavola di bruma maledetta. Il costume Naomi Sacerdotessa oscura viene fornito con lo stile alternativo Sacerdotessa neon.

E come ultima gemma nel set Naomi Osaka, preparati all’azione con l’emote Servizio maestoso (Mosse di Stefan Bojic.)

GIOCA IN… SINGOLO NELLA COPPA NAOMI OSAKA – SBLOCCA GLI OGGETTI IN ANTICIPO

La Coppa Naomi Osaka di Fortnite, nello spirito delle nuove sfide, si svolgerà mercoledì 2 marzo. Gareggia in questo torneo in singolo per avere la possibilità di sbloccare il costume Naomi Osaka, il costume Naomi sacerdotessa oscura, il piccone/dorso decorativo Racchetta regale e il piccone/dorso decorativo Racchetta ForgiaPortali prima che arrivino nel Negozio oggetti. Inoltre, ottieni almeno otto punti per sbloccare lo spray Ace proibito!

Gioca fino a dieci partite a Fortnite entro la finestra temporale di tre ore della tua regione. Le tempistiche esatte dell’evento per ciascuna regione sono riportate all’interno del gioco nella scheda Competi.

Lo spray Ace proibito.

Durante il torneo, il punteggio funzionerà nel modo seguente:

Piazzamento partita

Vittoria reale: 30 punti

2°: 25 punti

3°: 22 punti

4°: 20 punti

5°: 19 punti

6°: 17 punti

7°: 16 punti

8°: 15 punti

9°: 14 punti

10°: 13 punti

11° – 15°: 11 punti

16° – 20°: 9 punti

21° – 25°: 7 punti

26° – 30°: 5 punti

31° – 35°: 4 punti

36°-40°: 3 punti

41° – 50°: 2 punti

51° – 75°: 1 punto

Ciascuna eliminazione

1 punto

I giocatori devono avere l’autenticazione a due fattori attivata e verificata sul loro account Epic e avere un livello account 50 o superiore (puoi trovare il tuo livello account nella scheda Carriera all’interno di Fortnite). Per tutti i dettagli e requisiti di idoneità, potete consultare la pagina del regolamento ufficiale Coppa Naomi Osaka.