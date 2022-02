Annunciata la data d’uscita di PAC-MAN Museum+

PAC-MAN Museum+ è una raccolta di 14 dei migliori titoli nella serie di PAC-MAN, che comprende i giochi di labirinti originali, oltre a puzzle game e platform. PAC-MAN MUSEUM+ sarà disponibile dal 27 maggio 2022 per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (con il supporto a Xbox Play Anywhere), ma da tale data, il gioco sarà anche compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S, nonché giocabile con Xbox Game Pass.

Il gioco consente di sbloccare alcune personalizzazioni per la propria sala giochi virtuale giocando ai vari titoli, completando le missioni in ciascuno dei 14 giochi e guadagnando e utilizzando le monete. Si potranno così ottenere cabinati, decorazioni, poster e molti altri oggetti per creare la propria sala giochi, dove ci sarà anche un fantastico jukebox per dare un tocco musicale personalizzato.

Oltre alle varie possibilità di personalizzazione, i giocatori potranno anche ottenere un bonus di lancio che include cinque statuette da esporre nella propria sala giochi virtuale. Infine, potranno connettersi con la propria rete e affrontare la sfida di entrare nelle classifiche mondiali per confrontare i propri punteggi.