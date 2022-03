League of Legends: la cerimonia di consegna degli anelli per i campioni del mondo

È stato annunciato che il 26 febbraio, durante la diretta della più importante competizione dell’eSport di League of Legends in Cina, Riot Games consegnerà gli anelli dei vincitori ai campioni dei Worlds 2021, gli Edward Gaming (EDG), questi verranno creati da LoL Esports in collaborazione con Mercedes-Benz, nel corso di una speciale cerimonia.

Questa celebrazione segnerà la conclusione dei Mondiali 2021. Naz Aletaha, Responsabile globale dell’eSport di LoL, in collegamento da Los Angeles onorerà la squadra, e Leo Lin, Vice presidente e responsabile di Riot Games Cina, consegnerà gli anelli ai giocatori degli EDG sul palco negli studi di LPL di Shanghai.

È un onore poter consacrare gli EDG come campioni dei Mondiali 2021 con una cerimonia speciale di consegna degli anelli a Shanghai.

Gli anelli personalizzati simboleggiano il più grande traguardo nell’eSport di LoL e celebrano la vittoria storica degli EDG nella finale più seguita della storia del torneo. Naz Aletaha, Responsabile globale dell’eSport di LoL

Ogni membro della squadra riceverà uno degli anelli del Campionato personalizzato, creato espressamente per i campioni del 2021 con anno, nome evocatore del giocatore e codice della squadra in bella mostra. Ogni anello è fatto di oro bianco a 18 carati con uno zaffiro appositamente tagliato e un diamante incastonato tra le mani dell’evocatore raffigurato al suo interno. L’anello avrà i classici colori blu e argento della Coppa degli Evocatori, con caratteristiche distintive della stagione 2021 dell’eSport di LoL.

Nonostante la mancanza del pubblico dal vivo gli EDward Gaming potranno ufficializzare la propria vittoria con un ricordo del loro successo in questo sport.