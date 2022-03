Dying Light: supporterà una nuova funzione

Techland ha annunciato che l’originale Dying Light da oggi in poi supporterà il cross-play su tutte le sue versioni PC.

La casa sviluppatrice sta lavorando sodo per mantenere Dying Light 2, con patch regolari in uscita per PC e console di cui l’ultima è stata resa disponibile una settimana fa. L’obiettivo degli sviluppatori è far sì che con il loro impegno di supportare il gioco, quest’ultimo possa durare per i prossimi cinque anni, con l’obiettivo finale di far invecchiare bene il titolo. Sembra, tuttavia, che in Techland non abbiano ancora finito nemmeno con il supporto del gioco originale.

Gli sviluppatori stanno utilizzando la soluzione Epic Online Services per raggiungere questo obiettivo, quindi i giocatori che utilizzano Steam, Epic Games Store, GoG, Windows, macOS e utenti Linux possono giocare in cooperativa tra di loro. Non è tutto: la suddetta casa sviluppatrice ha anche reso disponibile il gioco su Epic Games Store, con uno sconto del 60% per il titolo e del 70% per la Platinum Edition da ora fino al 7 marzo. Questa disponibilità del titolo a prezzo scontato per questa settimana è stata fatta dopo che il titolo in questione ha ricevuto un nuovo evento nel gioco chiamato “Spyke’s Story: Last Call”, rilasciato verso la fine di gennaio.