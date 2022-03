Elden Ring: lamentele sulla difficoltà

I giochi di FromSoftware, i Souls Like, sono noti per essere estremamente spietati e brutali e, in quanto tali, ogni versione dello sviluppatore è accompagnata da un dibattito sull’inclusione di una modalità facile per coloro che lo desiderano, stavolta è Elden Ring ad essere sotto il mirino delle lamentele.

Nonostante il grande successo del titolo, non c’è mai stata una conclusione definitiva riguardo la difficoltà dei giochi di FromSoftware, ma il creatore della serie Hidetaka Miyazaki ha fatto luce sui suoi pensieri sull’argomento. In una recente intervista con The New Yorker, Miyazaki ha parlato di come la difficoltà sia una parte importante del fascino di questi giochi, tanto da far parte dell’identità del franchise e dello studio. Secondo Miyazaki, la difficoltà dei giochi della suddetta casa sviluppatrice dà significato all’esperienza e, in quanto tale, il team non è attualmente disposto ad abbandonare la sua difficoltà distintiva. Myazaki dice:

“Cerchiamo sempre di migliorare, ma, nei nostri giochi in particolare, le difficoltà sono ciò che dà significato all’esperienza. Quindi non è qualcosa che siamo disposti ad abbandonare al momento. È la nostra identità.“



Inoltre, ha anche espresso i suoi sentimenti verso i tanti fan che vogliono vincere queste difficili sfide ma rinunciano per un motivo o per l’altro. Myazaki aggiunge poi:

“Mi dispiace nei confronti di chiunque senta che c’è troppo da superare nei miei giochi. Voglio solo che quanti più giocatori possibile provino la gioia che deriva dal superare le difficoltà.”

L’ultimo titolo di Miyazaki, collaborazione con George R.R. Martin, è stato accolto con un immenso successo di critica e commerciale. Il titolo ha raggiunto un punteggio di 97 su Metacritic, rendendo Elden Ring il gioco con il punteggio più alto del 2022 con un solido margine.