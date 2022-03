WWE 2K22: annunciata la Deluxe Edition

La WWE arriverà dopo la sua interruzione quando WWE 2K22 verrà lanciato tra poco più di una settimana.

2K Games ha dato il via al marketing del gioco man mano che la data di lancio si avvicina e, sebbene i trailer recenti ci abbiano mostrato un sacco di gameplay, questo nuovo trailer ha un focus diverso, con i riflettori spostati sulla Deluxe Edition del gioco.

La Deluxe Edition del titolo costerà circa 89,26 EUR (99,99 Dollari) e, oltre a un bundle cross-gen del gioco, includerà anche il Season Pass, che comporterà il lancio di cinque DLC tra la data di uscita del gioco ed agosto, e darà anche accesso a tutte le leggende disponibili nel gioco al lancio e 200 punti attributo aggiuntivi in ​​MyRise.

Sarà incluso anche il pacchetto Undertaker Immortal, che includerà tre personaggi Undertaker aggiuntivi, oltre a carte Undertaker EVO, vantaggi e bonus per MyFaction. Nel frattempo, sarà incluso anche lo Starrcade ’96 Rey Mysterio Pack, anche se solo per le versioni attuali del gioco, e che porterà un personaggio giocabile Rey Mysterio del ’96 e una carta Starrcade ’96 Rey Mysterio Ruby MyFaction. Infine, coloro che acquisteranno fisicamente la Deluxe Edition riceveranno anche le carte WWE SuperCard Limited Edition con Rey Mysterio e Dominik Mysterio.

WWE 2K22 verrà lanciato l’11 marzo per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Il preordine di qualsiasi edizione del gioco permetterà accedere in anteprima tre giorni prima del giorno del lancio, l’8 marzo.