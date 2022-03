Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: pubblicati due spot televisivi

In Stranger of Paradise Final Fantasy Origin la Square Enix ha modificato lo stile degli elementi originali della serie per renderlo molto più simile a un titolo Soulslike. I giocatori possono trovare ancora delle meccaniche familiari come i Jobs. Questa tipologia è in sintonia con la struttura dedicata alle classi è stata recentemente mostrata in un nuovo trailer basato sui 27 lavori presenti nel gioco.

L’ editore Square Enix e lo sviluppatore Team Ninja hanno pubblicato due nuovi spot televisivi giapponesi per Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin che mettono in evidenza la storia e il combattimento del gioco. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin uscirà in tutto il mondo il 18 marzo. Il produttore del gioco Jin Fujiwara ha anche affermato che il gioco di ruolo d’azione è più o meno una rivisitazione alternativa di Final Fantasy 1, come pubblicato in una recente intervista su PlayStation Blog. Di seguito una panoramica del titolo:

In questo gioco di ruolo d’azione hard-core, Jack deve affrontare numerose sfide per riportare la luce dei cristalli a Cornelia, un regno conquistato dall’oscurità. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin offre un gioco d’azione in cui i giocatori utilizzeranno un’ampia varietà di abilità a loro disposizione per sopravvivere a battaglie furiose e disperdere i nemici davanti a loro. I giocatori possono anche divertirsi con elementi RPG, raccogliendo numerosi lavori e armi diversi per personalizzare e sviluppare i propri personaggi. Il gioco può essere goduto a diversi livelli di difficoltà per adattarsi al proprio stile di gioco. Il ripristino della luce dei cristalli introdurrà la pace o una nuova forma di oscurità? O forse qualcos’altro?