Apex Legends Mobile: lancio rimandato

La data di rilascio di Apex Legends Mobile doveva essere all’inizio di questa settimana (per approfondire), ma a causa di “eventi mondiali attuali”, Respawn Entertainment è stata costretta a ritardare il lancio del gioco.

Per fortuna, il rilascio è stato ritardato solo di una settimana, quindi i fan non dovranno aspettare molto per passare alla versione mobile di Apex Legends (sito ufficiale).

Il gioco sarà lanciato in tutto il mondo nei prossimi mesi, ma non si sa esattamente quando, per ora solo alcune regioni selezionate potranno accedere al gioco.

Il 28 febbraio 2022, proprio mentre i fan si stavano preparando per il lancio graduale del gioco, Respawn ha annunciato di aver preso la decisione di posticipare il rilascio a lunedì 7 marzo 2022.

Secondo la dichiarazione di Respawn, la decisione è stata presa “a causa degli eventi mondiali attuali”, che probabilmente si riferiscono alla guerra in corso tra Russia e Ucraina scoppiata la scorsa settimana.