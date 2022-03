Atelier Sophie 2 Alchemist of the Mysterious Dream: disponibile la patch 1.0.1

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream è uscito da poco, ma un grande aggiornamento, versione 1.0.1 è già stato pubblicato. I giocatori possono mettere le mani su un nuovo livello di difficoltà, nuove cornici e pose per foto, un bonus di collegamento con Blue Reflection: Second Light e altro ancora. Trovate tutte le informazioni sulla nuova patch qui. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Aggiunto il livello di difficoltà LEGEND

Aggiunte nuove cornici e pose per foto

Aggiornamento gratuito Blue Reflection: bonus tie-in Second Light, costume di Sophie Ao’s uniform.

Risolto un problema per cui l’effetto di fuoco dell’ascia veniva impostato su “Nessuno” al livello 18.

Risolti alcuni problemi di visualizzazione.

Altre modifiche minori e correzioni di bug.

Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

In questa storia si narrano le avventure vissute da Sophie l’alchimista dopo avere lasciato la sua casa natale di Kirchen Bell. Dopo essere state separate, Sophie si mette alla ricerca di Plachta nel mondo onirico di Erde Wiege. Nel corso dell’avventura instaurerà nuovi legami d’amicizia.



Caratteristiche

Battaglie a turni

Il gioco presenta nuove battaglie a turni multi-link con un gruppo di sei membri diviso in due squadre. Le battaglie iniziano senza interruzioni non appena i giocatori vengono a contatto con i nemici durante l’esplorazione.

Due tipi di sintesi

Il gioco presenta un intuitivo sistema di sintesi modello-puzzle nel quale il giocatore deve collocare gli ingredienti su un pannello per creare nuovi oggetti.

Manipolazione degli eventi atmosferici

Tutte le regioni di Erde Wiege presentano condizioni meteorologiche stabili, ma grazie all’aiuto di strumenti speciali sarete in grado di modificarle. E se le condizioni atmosferiche avessero effetto sui materiali raccolti?

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream è disponibile per PlayStation 4 , Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.