Roller Champions è stato valutato dall’ESRB

Roller Champions il titolo sportivo multiplayer è stato annunciato per la prima volta quasi tre anni fa e, sebbene il piano all’epoca prevedesse l’uscita del gioco nel 2020, è stato ritardato all’anno successivo . Ovviamente, neanche questo è avvenuto, ma meno di un anno fa, Ubisoft ha affermato che il gioco sarebbe uscito prima di aprile 2022 , che, ovviamente, si sta avvicinando rapidamente.

Il titolo è stato valutato dall’ESRB , con PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC menzionate come piattaforme su cui arriverà il gioco (il gioco era stato precedentemente annunciato per l’arrivo su dispositivi mobili anche dispositivi). La classificazione si allinea con le componenti previste per il periodo di uscita di Ubisoft dell’anno scorso, ovviamente, perché i giochi di solito non ne ottengono una ufficiale in base all’età fino a quando non sono più vicini al lancio.

È interessante notare che alcuni altri dettagli sul gioco sono menzionati anche nella valutazione ESRB, come l’inclusione della monetizzazione in-game e delle loot box, che non dovrebbero sorprendere, data la natura free-to-play del gioco. Si parla anche di una modalità Hot Potato:

la palla viene sostituita con una bomba che i giocatori devono passare regolarmente; se i giocatori trattengono una palla troppo a lungo, questa esploderà nelle loro mani.

La parola ufficiale di Ubisoft su Roller Champions non è ancora arrivata, anche se se verrà effettivamente lanciato presto, ciò potrebbe cambiare nei prossimi giorni e settimane. Di seguito una panoramica del titolo:

Provate l’emozione di cavalcare su e giù per le pareti dell’arena, affrontare i tuoi avversari e schivarli per fare più giri possibile prima di lanciare la palla in porta.

Roller Champions sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.