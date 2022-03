Xbox Game Pass: ecco i giochi di inizio marzo

Microsoft ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass per questo inizio di marzo: tra di loro ci saranno anche Marvel’s Guardians of The Galaxy e Young Souls, di cui era stata annunciata la data d’uscita pochi giorni fa.

Questa la lista completa, con giorno in cui sarà disponibile:

Far: Changing Tides (Cloud, Console e PC) – da oggi primo marzo

Disponibile dal day one con Game Pass: Intraprendi un nuovo straordinario viaggio in questa atmosferica avventura automobilistica ambientata in un mondo post-apocalittico splendidamente realizzato. Come protagonista, Toe, devi navigare nel paesaggio allagato al timone di una nave unica che si aggiorna e si evolve man mano che progredisci nel tuo viaggio. Risolvi i puzzle, naviga nel tempo che cambia e immergiti in profondità sconosciute nella tua ricerca di una nuova casa.

Microsoft Flight Simulator (Cloud) – da oggi primo marzo

Prova la gioia di volare con Microsoft Flight Simulator, disponibile oggi con Xbox Cloud Gaming sui dispositivi che già possiedi, tra cui Xbox One, telefono, tablet e PC. Metti alla prova le tue abilità di pilota contro le sfide della simulazione atmosferica in tempo reale e del meteo in un mondo dinamico e vivo. Il cielo ti chiama!

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console e PC) – 3 marzo

Lightning, la star della serie Final Fantasy XIII, è pronta ad affrontare la sua sfida finale. Sperimenta un nuovo mondo di gioco, un nuovo sistema di battaglia e caratteristiche di personalizzazione estese. Il mondo finirà tra 13 giorni. Ancora una volta, il suo destino poggia sulle spalle di una donna.

Kentucky Route Zero (Cloud, Console e PC) [email protected] – 10 marzo

Kentucky Route Zero è un gioco d’avventura magico e realista su un’autostrada segreta che corre attraverso le grotte sotto il Kentucky, e le persone misteriose che la percorrono.

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) [email protected] – 10 marzo

Lawn Mowing Simulator è disponibile in questo momento su PC, Xbox Series X|S, e con Xbox Cloud Gaming, ed è in arrivo sulle console Xbox One! Prenditi una pausa dal mondo reale e goditi la sfida e la serenità di falciare la grande campagna britannica in Lawn Mowing Simulator.

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console e PC) – 10 marzo

Accendi i jet boots di Star-Lord per una corsa selvaggia attraverso il cosmo in questo gioco action adventure in terza persona, una nuova versione di Marvel’s Guardians of the Galaxy. Con gli imprevedibili Guardiani al vostro fianco, fatevi strada da una situazione esplosiva all’altra, con personaggi Marvel originali e iconici coinvolti in una lotta per il destino dell’universo. Ce l’hai fatta. Probabilmente.

Young Souls (Cloud, Console e PC) [email protected] – 10 marzo

Disponibile il primo giorno con il Game Pass: Preparati e inizia il tuo viaggio da solo o in coop per salvare il professore. Young Souls ti attira non solo con la sua splendida direzione artistica, l’intelligente gameplay beat ‘em up e le meccaniche RPG, ma anche con la sua scrittura tagliente e l’incredibile ambientazione dell’universo tra due mondi di cui ti innamorerai. Inoltre, i membri Ultimate possono giocare con i comandi touch di Xbox dal loro dispositivo mobile il primo giorno con il cloud gaming!

Questi invece i giochi che abbandoneranno l’Xbox Game Pass dal 15 marzo: