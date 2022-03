Annunciato The Walking Dead Last Mile

Genvid Entertainment e Skybound Entertainment hanno annunciato oggi The Walking Dead: Last Mile, un evento live massicciamente interattivo (MILE) che verrà lanciato quest’estate come esclusiva di Facebook Gaming e Facebook Watch. In parte gioco, in parte show televisivo interattivo, il titolo immergerà i partecipanti di tutto il mondo nell’universo di The Walking Dead in modi nuovi e impareggiabili, mettendo la nuovissima storia e i protagonisti della serie nelle mani dei giocatori mentre la saga si svolge minuto per minuto, giorno per giorno, settimana per settimana.

Robert Kirkman, presidente di Skybound Entertainment e creatore di The Walking Dead, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di svelare questa nuova esperienza MILE che avrà luogo nell’universo di The Walking Dead, dove i fan potranno giocare e influenzare questo nuovo mondo e i suoi abitanti come una comunità. Con The Walking Dead: Last Mile, i membri del pubblico possono trasmettere in streaming un mondo vivo e pulsante di The Walking Dead, lavorando collettivamente e individualmente per influenzare la storia ad ogni turno. Siamo entusiasti di collaborare con i nostri partner Genvid e Facebook per dare vita a questa visione pionieristica.



I partner del progetto insieme allo sviluppatore principale della simulazione Pipeworks Studios, non vedono l’ora di rivelare presto ulteriori dettagli.